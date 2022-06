Julie Biesmans : "La fatigue ? Ce n’est pas une excuse pour justifier le match que j’ai fait"

Contrairement à Janice Cayman qui ne voulait retenir que le positif malgré la défaite face à l’Autriche (0-1), Julie Biesmans, elle, s'est montré plus critique après la prestation des Red Flames. Mais si elle affirmait vouloir retenir des choses positives de cette rencontre, elle était également consciente qu’il y a des points à améliorer et à peaufiner d’ici l’Euro, dans pile deux semaines.

"Comme contre l’Irlande du Nord, on a mal commencé. C’était difficile, on devait chercher des solutions. En possession de balle, on ne gardait pas assez le ballon. Cela nous a fatiguées. Après, on a réagi. Et en 2e mi-temps, c’était beaucoup mieux. Au moment où l’Autriche marque le but, on est la meilleure équipe sur le terrain. Dommage qu’on encaisse. Après, on a tout donné pour aller chercher un résultat. Dommage que ça n’ait pas marché. Mais on doit aussi retenir des choses positives de cette rencontre" a-t-elle expliqué au micro de Lise Burion.

Mais alors, que retenir de positif d’une rencontre que les Flames auraient pu gagner sur papier ? "Je pense qu’après une mi-temps difficile, on a bien su réagir. On s’est créé des occasions, maintenant il faut parvenir à les concrétiser. A l’Euro, on risque de ne pas avoir beaucoup d’occasions, donc il va falloir qu’on profite de la moindre petite occasion."

Alors que les Belges viennent de disputer leur 3e match en très peu de temps, la fatigue qui s’immisce dans les jambes pourrait-elle justifier la prestation en demi-teinte de ce dimanche soir ? "C’est normal qu’on soit plus fatiguées que d’habitude. On est en pleine préparation donc c’est normal. Moi, honnêtement, j’étais un peu fatiguée. Mais ce n’est pas une excuse pour justifier le match que j’ai fait."