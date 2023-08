Julie Biesmans fait ses adieux aux Red Flames

Julie Biesmans, 29 ans, a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. L'Union belge de football l'a annoncé jeudi. "Après la naissance de son fils cet été, elle souhaite, en plus de ses obligations dans son nouveau club d'OH Louvain, consacrer plus de temps à sa famille", a expliqué l'URBSFA.

"Cette décision a été très compliquée à prendre, mais j'ai le sentiment que c'est le bon choix", a expliqué Biesmans dans le communiqué. "Je veux être aux côtés de ma petite famille et pouvoir profiter de chaque moment. Je suis très reconnaissante d'avoir pu faire partie de ce groupe durant toutes ces années. Je n'oublierai jamais les expériences que j'ai eu la chance de vivre. À partir d'aujourd'hui, les Flames peuvent compter sur le soutien d'une nouvelle fervente supportrice."

"Les adieux de Julie signifient une grosse perte pour l'équipe", a confié le sélectionneur Ives Serneels. "On pouvait toujours compter sur Julie. Même si elle n'a jamais cherché le devant de la scène, elle faisait partie des joueuses les plus importantes de ces dernières années. Elle était ma capitaine de l'ombre et est devenue une leader naturelle et une personne de confiance pour ses coéquipières. Si je dois retenir un trait de caractère, c'est bien sa modestie."

Biesmans a débuté en équipe nationale le 17 octobre 2011 lors d'une victoire 2-1 contre la Hongrie. Elle compte désormais 104 présences avec les Red Flames, ce qui en fait la cinquième joueuse la plus capée de l'histoire. Elle a pris part à l'Euro en 2017 aux Pays-Bas et en 2022 en Angleterre. Elle a disputé son dernier match le 7 avril dernier en Autriche.