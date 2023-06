Julie Allemand ravie après la deuxième victoire des Belgian Cats à l'Euro : "Viser le 3/3 pour bien aborder les quarts de finale"

La Belgique n'a fait qu'une bouchée de la République tchèque (41-84) ce vendredi lors de sa deuxième rencontre à l'Euro de basket féminin, en Israël. Pour la deuxième fois en moins de 24 heures, les Belgian Cats ont collé plus de 40 points à leurs adversaires. De bon augure avant d'affronter l'Italie lors de la troisième et dernière rencontre de la phase de groupes.

"Deux belles victoires, et pourtant, après notre beau match d'hier, on savait que cela allait être compliqué de directement se remettre dedans, car on n'a pas eu beaucoup de temps pour se reposer, a analysé Julie Allemand au micro de Pierre Capart, l'envoyé spécial de la RTBF en Israël. Au final, nous pouvons être satisfaites ! Après la victoire de la République tchèque face à l'Italie, on savait que ce match pouvait quasiment nous ouvrir les portes des quarts de finale. Nous avons fait le job, même si nous n'étions pas vraiment sereines en première période. On a corrigé ça en deuxième mi-temps, et c'est ce qu'on doit retenir : nous sommes capables de nous adapter pour aller chercher une large victoire. Maintenant, on a un jour off avant d'affronter l'Italie, et ce sera bien nécessaire pour viser le 3/3. Nous étions venues ici pour gagner ces trois premiers matches, il en rester un à gagner pour bénéficier de trois jours off qui seront très importants pour bien aborder les quarts de finale. On a vu de belles choses lors des deux premiers matches, c'est cool pour tout le monde, même les filles du banc."