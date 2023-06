Julie Allemand "historique" à la passe, trois joueuses dans le cinq majeur du tournoi : les chiffres fous du sacre des Cats à l’Euro

C’est peut-être le plus beau des trophées individuels. On le disait ici, Emma Meesseman a logiquement été élue meilleure joueuse du tournoi. Logique, parce qu’en basket, on a souvent tendance à plébisciter un membre de l’équipe gagnante. Et que, pendant l’intégralité de la compétition, Meesseman a été tout simplement monstrueuse.

Son récital individuel, elle l’avait d’ailleurs entamé très tôt, lors de la promenade de santé initiale contre Israël. Ce jour-là, elle plante 23 points en 18 minutes, faisant preuve d’une efficacité assez folle : 9/11.

Sur l’ensemble du tournoi, elle ne descend d'ailleurs qu’une seule fois sous les 20 points. C’est en quarts, contre la Serbie. Mais ce jour-là, elle signe le premier triple-double de l’histoire dans un Euro (15 points, 13 rebonds, 10 passes).

En finale, alors que ses Cats souffrent, c’est elle qui permet aux Belges de passer devant pour la 1e fois du match dans le 4e quart-temps, faisant preuve d’un sang-froid impressionnant pour planter un trois points crucial.

Sur le tournoi ? 21,7 points, 8,7 rebonds et 5,2 passes décisives de moyenne. Bref, comme souvent Meesseman a dominé. Et comme souvent, elle a été recompensée.