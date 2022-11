Julie Allemand forfait pour les 2 prochains matches de qualifications pour l’Euro 2023

Julie Allemand est contrainte de déclarer forfait pour les deux prochaines rencontres de qualifications pour l’Euro 2023 de basket féminin cette semaine, a annoncé la fédération belge lundi en conférence de presse.

La Belgique doit jouer contre la Macédoine du Nord jeudi et contre la Bosnie-Herzégovine dimanche, à Louvain.

La meneuse liégeoise de Lyon est sur la touche en raison d’une entorse juste avant la reprise du championnat de France et de l’EuroCoupe FIBA. "Elle se ressent encore un peu de sa cheville, mais c’était important qu’elle vienne quand même au rassemblement même si on savait qu’elle n’allait pas jouer", a commenté Rachid Meziane, le nouveau sélectionneur des Belgian Cats qui a réuni ses joueuses lundi. "Cela fait partie de l’identité et de l’ADN des Belgian Cats d’avoir les joueuses cadres présentes, en début de stage par exemple. Il y a ce devoir de transmettre aux jeunes joueuses la culture et l’histoire de l’équipe nationale belge".

Julie Allemand repartira à Lyon mercredi soir pour poursuivre sa revalidation. Par contre, Emma Meesseman, blessée au mollet le 26 septembre dernier lors de la Coupe du monde, sera de la partie. L’intérieure flandrienne, 29 ans, a repris la compétition un mois et demi après sa blessure, en championnat de Turquie le 12 novembre disputant ensuite encore une rencontre en Euroligue avec son club de Fenerbahce.

"Elle arrive dans de réelles bonnes dispositions et dans un état de forme très correct", a estimé Rachid Meziane. "Elle a retrouvé un peu de rythme et c’est très rassurant pour nous quand on connaît l’importance d’Emma dans le dispositif".

En qualifications pour l’Euro 2023, les Belges comptent une défaite, en Bosnie-Herzégovine (87-81) et une victoire contre l’Allemagne (84-55), avant les deux duels à Louvain que dirigera le Français Rachid Méziane qui assure la fonction de coach par intérim après le renvoi de son compatriote Valery Demory le 28 octobre dernier.