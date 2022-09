Julie Allemand et les Belgian Cats se préparent à affronter les USA : "J'ai l'impression d'avoir joué contre elles tout l'été !"

L'objectif premier des Belgian Cats est clair : atteindre les quarts de finale. Après les États-Unis, les Belges affronteront aussi dans leur groupe A la Corée, Porto Rico, la Bosnie et la Chine (tout cela à suivre en direct sur la RTBF). Du solide pour une équipe en phase de (re)construction, avec six nouvelles joueuses intégrées après les JO. "Le premier objectif c'est sortir des poules", confirme Julie Allemand. "Comme je dis toujours, c'est step by step. Il faut prendre match après match et essayer de gagner le plus possible, puis voir contre qui on va tomber en quart et c'est là que ce sera le plus important."

Les Belges avaient pris la quatrième place de leur dernière Coupe du Monde en 2018 mais "il ne faut pas voir trop grand tout de suite", tempère la meneuse. Même la deuxième place du groupe est loin d'être assurée à ses yeux : "Il faudrait être à notre meilleur niveau et ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc la deuxième place est peut-être compliquée à envisager à l'heure actuelle. Mais on verra comment ça se passe en match, on sait que c'est différent par rapport aux entraînements, et on sait aussi que les matches amicaux de préparation ne sont pas non plus les mêmes matches que ceux de la compétition… On doit d'abord se concentrer sur ce qu'on peut faire. Et si les victoires suivent, évidemment on pourra penser à aller le plus loin possible et à cette 4e place."