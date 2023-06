Julie Allemand après la victoire face à la Serbie : "Cet été c’est peut-être le nôtre"

Le groupe des Belgian Cats vit bien dans cet Euro de basket et cela se voit au niveau des résultats. La Belgique s’est qualifiée pour les demi-finales de l’Euro de basket en venant à bout facilement de la Serbie (score final 93-53).

"Je suis fier de ce qu’on a montré. On est resté sereine et on a directement pris l’avantage", explique Julie Allemand au micro de Pierre Capart après la victoire de la Belgique face à la Serbie à l’Euro de basket.

Car la Serbie n’a quasi-pas existé dans cette rencontre. "Elles ont vite craqué et on était prête aujourd’hui. On voulait une revanche et montrer que cet Euro-ci, c’est un peu le nôtre. On savait qu’elles étaient fatiguées, mais qu’elles seraient agressives. En jouant notre tempo, on savait qu’on allait faire la différence. On a vu au début du match que ça fonctionne. Ce qui est bien dans cette équipe, c’est que les filles sont présentes. On sait qu’on aime jouer les unes pour les autres et ça fait peut-être la différence."

Avec une telle démonstration de force, la Belgique peut se mettre à rêver d’une médaille. Pour cela, il faudra déjà sortir la France ou le Monténégro ce samedi en demi-finale : "On est venue pour une médaille et on a deux chances pour aller en chercher une. Mais, le job n’est pas encore fait. Cet été, c’est peut-être le nôtre. Mais on doit rester les pieds sur terre et se remettre au boulot. Tout est permis et quand on rêve grand, on peut réaliser de belles choses. On ne doit pas oublier non plus qu’on est qualifié pour le tournoi pré-olympique. Mais je sens que l’équipe veut plus", conclut Julie Allemand.