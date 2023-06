Julie Allemand après la victoire des Cats à l’Euro : "C’est énorme. Je n’en reviens pas. Tout s’est joué au mental"

Les Belges ont souffert mais on a réussi à renverser la vapeur à 5 minutes de la fin du match, face à une très solide équipe espagnole, comme le confirme la joueuse belge : ""L’Espagne a été énorme encore aujourd’hui. Elle nous sanctionnait chaque fois qu’on revenait. Elles remettaient un trois points, un deux points. Elles ont fait une grosse finale mais je l’ai dit, c’était écrit, c’était notre Euro. Terminer comme ça c’est super, je n’ai pas de mots".

La Belgique mérite ce titre après un parcours sans faute, 6 victoires en 6 matches avec notamment des victoires face à la Serbie, la France et enfin l’Espagne : "On n’a pas eu de chance pour le tirage. On a joué toutes les grosses équipes et on a battu toutes les grosses équipes. C’est la preuve qu’on le mérite. Cette première place on la mérite plus que n’importe qui et on peut être fiers aujourd’hui".