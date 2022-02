Julie Allemand après la qualification des Belgian Cats au Mondial : "On peut être fières de ce qu’on a fait"

Grâce à sa victoire autoritaire 66-43 face à la Russie dimanche soir, l’équipe belge féminine de Basket a décroché son ticket pour le Mondial de Basket prévu du 22 septembre au 1er octobre prochaine en Australie.

Après avoir gagné face à Porto Rico (98-65) et perdu face aux Etats-Unis (75-84), les Belgian Cats ont assuré face aux Russes alors que la rencontre était délocalisée à Saint-Domingue. "Le voyage a été compliqué. On n’a pas vraiment eu le temps de récupérer mais on a quand même fait un gros match", s’est réjouie Julie Allemand au micro de nos confrères de Sporza après le match est le voyage de dernière minute depuis les Etats Unis.

"Je suis vraiment fière de l’équipe", a poursuivi Allemand, 13 points face aux Russes. "On a fait une grosse première mi-temps. On était prêtes. On a suivi les instructions du coach, on était vraiment présentes en défense et on a leur a rendu la vie dure. Elles ne s’attendaient sans doute pas à ce qu’on soit aussi fraîches. On a profité de leur pourcentage de réussite qui n’était pas incroyable. On a réussi à utiliser leurs faiblesses. On était présentes à tout niveau, que ce soit en attaque ou en défense."

Certes fatiguée en début de match, la meneuse des Belgian Cats a pu s’appuyer sur le soutien de ses équipières. "Ensemble, on a réussi à oublier la fatigue et à rester concentrées. On s’est vraiment tirées l’une, l’autre."

"On peut vraiment être fières de nos trois matches", a poursuivi Julie Allemand. "Ce qu’on a fait contre les USA, c’était bien. Contre Porto-Rico on était prêtes directement et ici contre la Russie, on sort aussi un gros match donc je pense qu’on mérite vraiment cette place aux championnats du monde. Maintenant, un peu de repos et on se préparera petit à petit pour Sydney."