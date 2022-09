Julie Allemand après la défaite contre les Etats-Unis : "C'est un bon premier match et il ne faut pas être triste du résultat"

Pour leur entrée en lice en Coupe du monde de basket féminin jeudi à Sydney, les Belgian Cats se sont inclinées 87-72 face aux Etats-Unis. Julie Allemand était satisfaite du niveau des Belges durant la rencontre.

"On peut être fier de l'intensité et l'énergie qu'on a mis, on savait que cela allait être un match compliqué. Je pense qu'on a montré un beau visage comparé aux derniers entraînements et matchs amicaux. On a franchi une première étape."

Face aux favorites américaines, il était difficile de revendiquer quelque chose : "Cette défaite est logique, mais on n'a pas laissé les Américaines développer leur jeu, elles ont eu plusieurs complications que ce soit en attaque ou en défense donc il faut voir les choses positivement."

Les Cats ont entamé la rencontre par un 12-0 infligé par les Etats-Unis. "Elles ont directement joué à leur rythme, on a eu du mal avec plusieurs pertes de balles mais ce qui est bien c'est qu'après on a réussi à les stopper. Malheureusement, en première mi-temps, on était bon en défense mais on ne prenait pas les rebonds et c'est ce qui nous a coûté cher en début de match."

Les joueuses de Valéry Demory ont perdu 23 balles durant la rencontre, un total trop élevé que pour espérer obtenir quelque chose : "C'est sûr qu'on ne peut pas penser à gagner le match avec autant de pertes de balles, mais on a corrigé certaines choses et il faudra en corriger d'autres pour le prochain match."

Il s'agit d'une défaite encourageante pour la Belgique : "C'est un bon premier match et il ne faut pas être triste du résultat et perdre confiance." Les Belgian Cats affronteront la Corée du Sud dans la nuit de jeudi à vendredi : "Il faudra se servir de ce match contre les Etats-Unis pour vraiment entamer le tournoi."