Julian, un pongiste extraordinaire

Julian De Santos Miguel a 24 ans et pratique le tennis de table intensivement. Voilà onze ans que le jeune carolo a découvert ce sport et depuis lors, il a pris une immense place dans sa vie. Plus question d’imaginer une journée sans ce sport qu’il a dans la peau. Véritable "moulin à paroles" au quotidien selon les dires de son papa, Julian est

Le jeune homme, solaire et attachant, a un retard mental depuis sa naissance à la suite de complications. Mais ce n’est que plus tard que ses parents ont découvert sa particularité. En ce qui concerne le sport, Julian a d’abord testé le foot et il a fait de la natation pour apprendre à nager. Mais au football, il "ne comprenait" rien aux règles. Un éducateur a alors aiguillé le jeune garçon et ses parents vers le "ping-pong". Le coup de foudre fut immédiat et depuis lors, ils ne se sont plus quittés. Pas un jour ne passe sans que Julian ne prenne sa palette sinon il devient très nerveux. Ce qui a été particulièrement pénible pour lui pendant les différents confinements. Mais à présent, seule sa progression compte. Il veut gagner plusieurs classements, et met toutes les chances de son côté pour y parvenir.

Rencontre avec un joueur plein d’humour, un handisportif accompli, un jeune homme épanoui, qui fait la fierté de ses parents.