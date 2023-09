Julian Nagelsmann devrait succéder à Hansi Flick comme sélectionneur de la Mannschaft

L'ancien entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann va succéder à Hansi Flick au poste de sélectionneur de l''équipe d'Alllemagne de football, affirme le quotidien Bild sur son site internet, à moins de neuf mois de l'Euro-2024 organisé dans le pays.

Contactée, la fédération allemande (DFB) n'a pas souhaité commenter l'article de Bild. Selon le tabloïd, les détails du contrat doivent encore être finalisés. Son contrat irait, selon Bild, jusqu'à l'Euro-2024. À tout juste 36 ans, Julian Nagelsmann s'apprête ainsi à rebondir au chevet d'une Nationalmannschaft en crise, qui a limogé pour la première fois de son histoire un sélectionneur, écartant Hansi Flick de son poste le 10 septembre, au lendemain de la déroute contre le Japon (1-4) après une série de contre-performances et notamment une défaite face aux Diables Rouges de Domenico Tedesco (2-3) et un bilan d'une victoire en six matchs en 2023. Après le renvoi de Flick, Rudi Völler, le directeur sportif de la DFB, avait dirigé l'Allemagne face à la France (victoire 2-1). Le 9 octobre la Mannschaft se rend en Amérique du Nord y rencontrer en match de préparation les États-Unis et le Mexique. L'Allemagne accueille le Championnat d'Europe l'été prochain, avec un match d'ouverture le 14 juin à l'Allianz Arena de Munich et une finale à Berlin le 14 juillet. Nagelsmann aura pour mission de sauver l'Euro des Allemands à domicile. Nagelsmann était arrivé à l'été 2021 pour succéder à Hansi Flick sur le banc du Bayern Munich, et avait été écarté fin mars 2023 par la direction du club munichois, alors qu'il était encore engagé sur trois compétitions différentes (championnat, coupe et Ligue des champions). Avec le Bayern, Nagelsmann a remporté le championnat d'Allemagne 2021/22 mais a été éliminé de la Ligue des Champions par les Espagnols de Villarreal en quarts de finale.