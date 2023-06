Julian Mertens (Bingoal WB) est sorti du coma artificiel

Le cycliste Julian Mertens est sorti samedi du coma artificiel dans lequel il était placé depuis son accident à l’entraînement survenu mercredi. Son équipe, Bingoal WB, l’a annoncé samedi.

"L’assistance respiratoire a été enlevée et il a pu rencontrer et brièvement discuter avec ses proches", a indiqué l’équipe belge. "Le long processus de guérison suit son cours." Mertens avait été victime d’un accident mercredi durant un entraînement. Transporté à l’hôpital universitaire d’Anvers, il avait été placé dans un coma artificiel "pour mieux gérer les suites de l’accident". Le lendemain, il avait été opéré de la colonne vertébrale et de la mâchoire. Le coureur souffre également de fractures au bras et aux côtes. Julian Mertens avait rejoint Bingoal WB cette année après trois saisons passées chez Sport Vlaanderen-Baloise.