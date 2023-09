Julian Lennon s'est exprimé sur sa relation "amour-haine" avec le titre classique des Beatles "Hey Jude".

Le musicien et fils de John Lennon, icône des Beatles aujourd'hui décédée, a parlé de la chanson - qui reste l'un des plus grands succès des Fab Four - lors d'une récente apparition dans le podcast Club Random With Bill Maher.

"Je dois dire que j'ai une relation amour-haine avec cette chanson", a expliqué Julian (via Loudwire).