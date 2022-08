Julian Lennon choqué par le duo virtuel entre son père John Lennon et Paul McCartney

Le fils de John Lennon a expliqué qu’il avait tout d’abord été "choqué" en entendant le duo virtuel entre son père et Paul McCartney.

Au début de sa tournée nord-américaine, et puis ensuite au festival de Glastonbury, McCartney a en effet interprété le titre "I’ve Got A Feeling" avec John Lennon grâce à une technologie créée par Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux et du tout récent documentaire The Beatles : Get Back.

Peter Jackson a en effet pu totalement isoler la partie chant de John Lennon pour que McCartney puisse, lors de ses concerts, réinterpréter le morceau avec ses musiciens et la voix de Lennon. Paul McCartney a expliqué : "Un jour, Peter Jackson m’a appelé et il m’a dit qu’il pouvait prendre la partie chant de John et les isoler pour chanter avec lui sur la tournée. Il m’a dit : "Est-ce que ça te plairait ?""

Et il a répondu : "C’est un peu bizarre pour moi, mec. Je sais que c’est virtuel mais allez, c’est John ! On est de retour ensemble !"

Dans une nouvelle interview au Daily Mail, Julian Lennon a maintenant confié qu’il avait tout d’abord été choqué quand il a entendu pour la première fois le duo : "Je l’ai regardé sur Youtube et je me suis dit : "Ah… Je ne sais pas si je suis vraiment à l’aise avec ça. Ça m’a choqué."

Il ajoute que c’était difficile de voir son père "ramené à la vie" lors de la performance, mais a fini par apprécier l’idée au cours du concert à Glastonbury.