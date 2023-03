Julian Bordeau parodie le monde du travail dans un court-métrage complètement déjanté

Encore trop extravagant au goût des producteurs, son scénario est malheureusement refusé. Pour autant, il ne baisse pas les bras et profite de la période du confinement pour retravailler son texte. Cette fois, il s’efforce d’aller plus loin dans l’écriture, en ajoutant à son film une dimension sociétale. Pour ce qui est du fond, les vapoteuses démoniaques restent donc, mais cette intrigue originelle est couplée à une autre, en lien avec une société employant des livreurs à vélo. De ce qui était au départ une plaisanterie avec ses amis, il crée ainsi quelque chose de plus profond, dénonçant les conditions de travail des employés de plateformes telles qu’Uber Eats ou Deliveroo.

Et puisque personne ne veut donner sa chance aux vapoteuses, Julian Bordeau décide de se donner lui-même les moyens de ses ambitions. Une fois les mesures Covid levées, il recontacte donc les acteurs avec lesquels il avait tourné "Les Nouveaux Bourbons", son premier court-métrage, et peu de temps après démarre le tournage grâce à une campagne de crownfunding. Ravie de reprendre le travail après de longs mois d’interruption, toute l’équipe se donne corps et âme pour donner vie à l’univers loufoque qu’a imaginé le réalisateur.