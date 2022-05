Julian Alvarez, nouveau transfuge de Manchester City, inscrit un sextuplé avec River Plate

En marquant six but face aux Péruviens de l’Alianza Lima cette nuit (victoire 8-1), Alvarez devient le 2ème joueur de l'histoire de la compétition à marquer six buts en un seul match. Le seul autre joueur à avoir réussi cet exploit, c’est Juan Carlos Sánchez avec le Blooming contre le Deportivo Petare en avril 1985.

Annoncé comme étant une belle promesse du football mondial, Julian Alvarez va retourner à Manchester City en juillet. Il devrait probablement participer la préparation estivale avec les Cityzens avant d’être prêté dans la foulée. Avec l’arrivée d’Erling Haaland chez les Mancuniens, difficile tout de même de le voir s’imposer comme buteur des Skyblues la saison prochaine.