Julian Alaphilippe sera bien présent à Liège-Bastogne-Liège pour épauler Remco Evenepoel : Soudal-QuickStep a dévoilé sa sélection

Absent depuis sa chute au Tour des Flandres le 2 avril, Julian Alaphilippe fait son retour à la compétition ce dimanche à l’occasion de Liège-Bastogne-Liège.

Julian Alaphilippe s’entraîne dans les Ardennes depuis quelques jours. Son objectif, être fin prêt pour Liège-Bastogne-Liège ce dimanche. Ça tombe bien, son équipe Soudal-Quick-Step vient d’annoncer la nouvelle sur les réseaux sociaux. Le double champion du monde sera bel et bien de la partie.

Reste à savoir quel sera le rôle d’Alaphilippe. Vient-il pour épauler Remco Evenepoel dans sa quête d’un doublé ou le Français pourra-t-il jouer sa carte et tenter de remporter la doyenne des classiques ?

Sur les routes de la Doyenne, le champion du monde sera aussi entouré des Belges Pieter Serry, Ilan Van Wilder et Louis Vervaeke, de l'Italien Andrea Bagioli et du Suisse Mauro Schmid.

L'année dernière, Remco Evenepoel avait remporté Liège-Bastogne-Liège, son premier Monument, en attaquant dans La Redoute, pour s'imposer en solitaire avec 48 secondes d'avance sur Quinten Hermans et Wout van Aert. "Liège-Bastogne-Liège a été spécial la saison dernière", déclare Remco Evenepoel dans un communiqué de Soudal-QuickStep. "J'étais arrivé au départ sans trop d'attentes, mais nous avions un plan - qui était d'aller chercher la victoire - que nous avons parfaitement exécuté. Cette victoire était la plus importante de ma carrière à ce moment-là, un moment que je n'oublierai jamais", a ajouté Evenepoel, qui allait ensuite remporter le Tour d'Espagne et être sacré champion du monde.

Remco Evenepoel n'a plus roulé en compétition depuis le Tour de Catalogne, qu'il a terminé en 2e position derrière Primoz Roglic. Il est ensuite allé préparer la Doyenne en altitude, au contraire de son grand rival de dimanche, Tadej Pogacar, vainqueur en 2021 à Liège, qui a lui aligné les victoires au Tour des Flandres, à l'Amstel Gold Race et à la Flèche Wallonne.