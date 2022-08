Julian Alaphilippe, prestigieuse rampe de lancement d’Evenepoel : "Si j’ai un conseil pour Remco ? Rester tranquille"

"Mon équipe est extraordinaire". La ligne d’arrivée à peine franchie après un nouveau récital, Remco Evenepoel a directement voulu rendre hommage à sa formation, Quick-Step Alpha Vinyl, qui l’épaule magistralement depuis le début de cette Vuelta. Figure de proue de ce travail de sape, le champion du monde Julian Alaphilippe, qui n’hésite pas à se mettre à plat ventre pour son leader.

"Je suis content pour Remco, content pour l’équipe" a entamé Alaphilippe au micro de Jérôme Helguers. "On a réussi à passer plutôt bien cette 1e semaine très difficile. Aujourd’hui c’était parfait, l’équipe a fait un travail extraordinaire. C’était l’objectif de placer Remco en 1e position au pied de cette dernière ascension qui est très dure. Il avait les jambes pour gagner du temps, c’est parfait avant le chrono."

Du haut de toute son expérience, Julian Alaphilippe veut néanmoins rester prudent et éviter de s’enflammer trop vite, trop tôt : "Il faut rester tranquille, l’arrivée à Madrid est encore loin, mais c’est exceptionnel ce qu’il fait. Il a beaucoup de confiance, il a beaucoup de confiance en nous. On donne le maximum chaque jour pour lui et on continue d’avancer chaque jour comme ça. Il va entamer le chrono avec le maillot de leader, c’est génial pour lui. On va donner le maximum pour aller le plus loin possible."

Et si Alaphilippe avait un conseil à donner à son jeune prodige de coéquipier, quel serait-il ? "C’est de ne rien faire de spécial, de juste rester tranquille. Il est très fort, il sait qu’il peut compter sur nous mais le Tour est encore long. Profitons de ce qu’on a, de ce qu’il fait et de ce que l’équipe fait. C’est super chouette mais on va continuer de tout donner."

Place désormais à une journée de repos bien méritée… avant un chrono résolument plat qui pourrait permettre à Remco Evenepoel d’encore grappiller quelques secondes supplémentaires.