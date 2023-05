Julian Alaphilippe prépare ses prochains objectifs en… tractant son fils à vélo

En quête de sensations depuis plusieurs mois, Julian Alaphilippe n’en reste pas moins motivé pour un été qui pourrait bien être décisif pour la suite de sa carrière. Du moins, s’il espère continuer l’aventure chez Soudal Quick-Step. Et pour préparer cette période estivale, le Français a adopté un programme quelque peu particulier.

C’est en tout cas ce qu’a révélé sa compagne, Marion Rousse, sur ses réseaux sociaux. On y voit le double champion du monde lors d’une sortie vélo. Jusque-là rien d’étonnant, si ce n’est qu’Alaf tire son fils dans une petite charrette à l’arrière. De quoi motiver le coureur du Wolfpack. Et quand on sait que le puncheur est un de ceux qui fonctionnent le plus au moral et à l’affectif dans le peloton. La couleur de la charrette n’est peut-être pas si innocente.