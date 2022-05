Julian Alaphilippe peut reprendre l'entraînement sur rouleaux, son Tour de France toujours en suspens

Sa participation au Tour de France, qui débutera le 1er juillet à Copenhague, est en suspens. "Loulou" a souvent brillé sur la Grande Boucle, lui qui a porté le maillot jaune pendant 18 jours lors des éditions 2019 (14 jours), 2020 (3) et 2021 (1).

À un peu plus de 60 km de l'arrivée de 'La Doyenne', Alaphilippe a été impliqué dans une chute massive. Le Français est resté longtemps allongé dans le fossé et a été secouru par son compatriote Romain Bardet (DSM). Les examens médicaux ont ensuite révélé deux côtes cassées, une fracture de l'omoplate et un pneumothorax.