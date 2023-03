Julian Alaphilippe ne ressent pas de pression particulière : "Il n’y a pas eu de critiques de la part de Patrick Lefevere"

En l’absence de Tadej Pogacar et Wout van Aert, Julian Alaphilippe est l’un des grands favoris des Strade Bianche, en compagnie d’un certain Mathieu van der Poel. Vainqueur de la Faun Ardèche-Classic il y a quelques jours, le Français veut confirmer et définitivement oublier le cauchemar de 2022, saison lors de laquelle il n’aura jamais su retrouver ses sensations.

Alors, ressentira-t-il une pression particulière au moment d’enfourcher son vélo ce samedi sur les routes italiennes ? On rappelle que son boss, Patrick Lefevere, l’avait un peu mis sous pression il y a quelques semaines en expliquant qu’Alaphilippe allait devoir lui prouver qu’il avait encore l’étoffe d’un leader.

De la pression donc pour Alaphilippe ? Ce serait mal connaître le bonhomme. Selon lui, il n’y a même pas eu de critiques de la part de Lefevere. C’est en tout cas ce qu’il a confié à Sporza en amont de la course ce samedi : "Ce n'étaient pas des critiques..." a-t-il expliqué, sans s'epancher davantage.

Malgré des derniers mois difficiles sur un plan physique et psychologique, Alaphilippe est donc ambitieux : "J’apprécie le parcours. Je le connais presque par coeur. Je ne suis pas encore à 100% mais j’espère ne plus en être très loin. Je me sens bien, dans tous les cas. Aujourd’hui, c’est le début d’une longue série de courses importantes jusqu’à Liège-Bastogne-Liège. Je suis extrêmement motivé. En tout cas, on aura plusieurs armes ce samedi : Mauri Vansevenant est très fort et Andrea Bagnoli est aussi en forme. On va essayer de faire une belle course."

Alors, la rédemption définitive de Julian Alaphilippe passera-t-elle par un exploit sur les routes sinueuses de Sienne ?