Julian Alaphilippe met le cap sur le Tour des Flandres : "Mon grand objectif du début de saison"

Le Tour des Flandres sera le principal objectif du début de saison 2023 de Julian Alaphilippe. L’ancien double champion du monde l’a affirmé dans une vidéo diffusée par son équipe Quick-Step Alpha Vinyl (Soudal Quick-Step en 2023) où il est également revenu sur son année 2022 très compliquée et sur les exploits de son équipier Remco Evenepoel.

"J’ai hâte de reprendre avec la nouvelle saison. Je sors d’une année difficile. J’espère que j’aurai moins de malchance", a déclaré un Alaphilippe diminué par les chutes et les maladies lors de la dernière saison.

"Je vais m’employer à fond pour que je revienne au top niveau, à 100% pour atteindre mes objectifs. Dans ma tête, je veux être à 100% pour le Tour des Flandres, une course qui me correspond bien et sur laquelle je rêve de performer. C’est le grand objectif de ma première partie de saison 2023", a assuré le Français, 30 ans et 39 succès professionnels à son actif dont un 'Monument', Milan-Sanremo 2019.

Alaphilippe a déjà participé à deux Tours des Flandres. Pour sa première participation en 2020, le puncheur français avait épaté les observateurs et s'apprêtait à disputer la victoire au duo Van Aert - van der Poel, avant de percuter une moto et de dire adieu à ses rêves de succès. Moins en forme en 2021, il avait dû laisser filer les meilleurs et s'était classé 42e alors que son équipier Kasper Asgreen récoltait les lauriers.