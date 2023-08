Julian Alaphilippe, le retour du champion en 2024 ? "Il va encore gagner de nombreuses courses"

A 31 ans l’homme aux 41 victoires professionnelles, veut poursuivre sa quête de victoires, lui qui a glané deux succès cette année, sur la Faun-Ardèche Classic et lors de la deuxième étape du Critérium du Dauphiné.

Difficile de dire s’il réussira à retrouver son niveau au sein du Wolfpack, aujourd’hui emmené par Remco Evenepoel, le nouveau petit Prince de la petite reine.

Si les doutes légitimes subsistent sur un retour de Julian Alaphilippe au plus haut niveau, du côté de Soudal – Quick Step les espoirs d’un retour en grâce sont grands. Comme l’a confié Davide Bramati, directeur sportif de l’équipe belge, au média italien Bicinews : "Après ce qu’il a vécu, je suis certain qu’il reviendra la saison prochaine. Aujourd’hui, si vous perdez une semaine, c’est comme si vous perdiez un mois. Mais c’est un coureur qui a gagné beaucoup de courses et je m’attends à ce qu’il gagne encore beaucoup".

Pour Davide Bramati, cet hiver sera crucial pour retrouver le chemin du succès : "Il faut que Julian n’ait plus de pépins jusqu’à la fin de la saison. Il aura encore besoin de cet hiver pour continuer à travailler sur les bases qu’on a fixées. Et vous verrez dans quel état de forme il reviendra l’année prochaine".