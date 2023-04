Julian Alaphilippe, la "saison du come-back" qui tourne au vinaigre

D’autant qu’un mois et demi plus tard, il est victime d’une nouvelle chute dans la plus prestigieuse des Ardennaises. A 60km de l’arrivée, il termine dans le décor et passe une nouvelle fois à côté de son rêve de Doyenne. Un an après avoir été déclassé à la suite d’un mouvement dangereux dans le sprint final, le voilà à nouveau contrarié avec une classique qu’il adore. Sa chute, lourde de conséquences, avorte pour ainsi dire le reste de sa saison.