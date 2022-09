Julian Alaphilippe forfait : qu’est-ce que cela change pour Remco Evenepoel ?

C’est l’une des (tristes) images d’une 11e étape de la Vuelta sans trop d’histoires. Julian Alaphilippe, à terre, tête baissée, se tenant une épaule meurtrie par une chute survenue quelques secondes plus tôt dans un virage. En discussion avec un médecin, le champion du monde abandonnera quelques minutes plus tard, laissant Remco Evenepoel orphelin de son principal lieutenant. Et forcément, ça change pas mal de choses…

Quand on pense à Julian Alaphilippe et à ses qualités, on a trop souvent tendance à sous-estimer son rôle de coéquipier. Alors, ne nous méprenons pas, Alaf' reste un formidable rouleur et sans doute un coéquipier dont rêverait n’importe quel directeur sportif.

Mais le Français est tellement fort qu’au fil des années, on a souvent eu tendance à voir une équipe s'imbriquer autour de lui... plutôt que le contraire. Et de fait, c'est logique. Alaphilippe est un leader né. De par son tempérament d’une part, de par son style de course, offensif et à l’instinct, de l’autre.