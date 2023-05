Julian Alaphilippe de retour à la compétition sur le Dauphiné, Mauri Vansevenant présent pour l'épauler chez Soudal Quick-Step

Julian Alaphilippe, qui n'a pas pris part à la moindre course depuis Liège-Bastogne-Liège le 23 avril dernier, reprendra la compétition sur les routes du Critérium du Dauphiné ce dimanche 4 juin. Les puncheurs et les grimpeurs seront à la fête sur cette prestigieuse épreuve du WorldTour, programmée à moins d'un mois du départ du Tour de France.

Le Champion du Monde 2020 et 2021, qui n'a pas pris part aux deux dernières éditions du Dauphiné, a souvent brillé sur ces routes. Il sera accompagné par les Belges Dries Devenyns et Mauri Vansevenant, les Français Florian Sénéchal et Rémi Cavagna, l'Italien Andrea Bagioli et le Britannique Ethan Vernon.

Une nouvelle fois accablé par la malchance en début de saison (chutes, maladies...), le Français de 30 ans tentera d'aller y décrocher une deuxième victoire cette saison après son succès sur la Faune-Ardèche Classic le 25 février dernier.

"La plupart de ces coureurs vont y débuter leur préparation pour le Tour de France après leur retour de notre camp d'entraînement en altitude, développe Wilfried Peeters, le directeur sportif belge de la Soudal Quick-Step. Julian est de retour en compétition pour la première fois depuis les Classiques, alors que Mauri est de retour de blessure. Notre principal objectif est de remporter une étape, et avec Ethan, on a quelqu'un qui peut passer les bosses puis régler le sprint d'un petit groupe. Rémi est lui très motivé par le contre-la-montre individuel, nous pouvons être confiants à l'idée de réaliser un bon Dauphiné !"

En 2022, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo Visma) avait remporté le Dauphiné devant son coéquipier danois Jonas Vingegaard, futur vainqueur du Tour de France. Wout van Aert avait lui remporté deux étapes et porté pendant cinq jours le maillot de leader.