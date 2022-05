Julian Alaphilippe de retour à l'entraînement : "J'ai toujours le Tour de France en tête"

Un mois jour pour jour après sa chute lors de Liège-Bastogne-Liège, le Champion du Monde Julian Alaphilippe a donné de ses nouvelles depuis la Sierra Nevada, où il a rejoint quelques-uns de ses coéquipiers de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl en stage.

"Après mes derniers examens à l'hôpital de Herentals, j'ai reçu l'autorisation de remonter sur le vélo, souligne Julian Alaphilippe dans le communiqué de son équipe. La bonne nouvelle, c'est que mon poumon est complètement rétabli, j'en suis très heureux, mais mes côtes cassées me font toujours souffrir, ce qui est normal. Après quelques jours sur les rouleaux, j'ai pu reprendre la route, et on a décidé de me laisser rejoindre le camp d'entraînement de l'équipe dans la Sierra Nevada. Je ne peux évidemment pas encore faire le même programme que mes coéquipiers, mais je peux rouler à mon rythme. Je suis très heureux de les retrouver, l'ambiance est excellente, tout comme les conditions d'entraînement."

"Je m'améliore jour après jour, mes blessures ont juste besoin de temps, a repris le Champion du Monde. Je n'ai plus besoin d'intervention chirurgicale ou autre, mais j'aurai besoin de temps ! Si tout continue à bien se passer, l'option du Tour de France est toujours ouverte, j'ai toujours le Tour en tête, mais nous devons être patients. On fera le point avec le staff médical avant de décider de mon prochain retour à la compétition."

Le Tour de France 2022 s'élancera le vendredi 1er juillet depuis Copenhague, au Danemark.