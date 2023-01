Julian Alaphilippe : "Aucun vrai moment de bonheur sur le vélo en 2022, mais j’ai toujours le feu sacré"

"Je veux surtout faire ces courses pour les gagner, hein ! On aura une équipe super forte avec plein de cartes à jouer, on sera plusieurs à être en mesure de s’imposer. J’adore l’atmosphère avant ces courses, j’ai hâte d’y être. C’est bizarre mais j’ai l’impression que les flandriennes me conviennent presque plus que les ardennaises. Dans la façon de courir en tout cas : il faut toujours être placé, tu ne sais jamais où et quand il va y avoir l’attaque décisive".

"Est-ce une prise de risque de privilégier les flandriennes aux ardennaises ? Oui, mais il faut prendre des risques parfois dans une carrière, sinon, ça peut vite devenir ennuyant. Préparer ces courses me permet de changer mon approche du début de saison, même si j’accorderai la même importance que d’habitude aux classiques italiennes en mars. J’ai évidemment des super souvenirs de Milan-San Remo mais ce sont les Strade Bianche qui me font le plus vibrer. C’est sans doute ma course préférée. Là aussi, il peut se passer tout et n’importe quoi. C’est une épreuve à part. C’est un peu dommage qu’elle soit placée là dans le calendrier car ça me fait à chaque fois rater Paris-Nice, mais c’est comme ça".