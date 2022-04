Julian Alaphilippe après sa victoire au Tour du Pays basque : "Gagner une première fois fait plaisir, Remco Evenepoel a fait un super travail"

Julian Alaphilippe attendait une première victoire depuis son deuxième sacre mondial, acquis à Louvain en septembre 2021. Mardi à Viana, le Français a pu compter sur un très bon Remco Evenepoel pour remporter la 2e étape du Tour du Pays basque (WorldTour).

"Cela fait vraiment plaisir de gagner une première fois en 2022", a confié Julian Alaphilippe à l’arrivée et après son succès. "C’était un beau final. Nous savions qu’il y avait trois virages techniques dans le dernier kilomètre et qu’il fallait être bien placé. Remco Evenepoel les a pris à la perfection. Il a fait un super travail. Grâce à sa puissance, il a pu relancer dans chaque sortie de virage et le peloton s’est étiré".

Idéalement placé par le Belge, "Loulou" n’a éprouvé aucune difficulté à régler le sprint, avec un vélo d’écart, au terme d’un dernier kilomètre en montée. Il a devancé son compatriote Fabien Doubey (FRA, TotalEnergies) et Quinten Hermans (BEL, Intermarché – Wanty – Gobert).

Un quatuor de fuyards a longtemps coloré la journée. Le dernier, Ibon Ruiz (ESP, Kern Pharma), a cru pouvoir s’imposer mais le Basque a été repris à 500 mètres du but. "La journée s’est bien déroulée mais peu d’équipes ont voulu rouler en tête du peloton. J’ai cru que l’échappée allait aller au bout", a avoué Alaphilippe, qui compte désormais 4 victoires d’étape sur le Tour du Pays basque.

Primoz Roglic (SLO, Jumbo-Visma) a conservé son maillot de leader au terme de cette 2ème étape.