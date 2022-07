Julian Alaphilippe après sa victoire au sommet du Mur de Huy : "c'est un super beau retour à la compétition"

Julian Alaphilippe est de retour ! Alaf' a remporté avec panache la première étape du Tour de Wallonie au sommet du fameux Mur de Huy. Une victoire très importante pour le moral du coureur français, lui qui était absent du Tour de France car il n'était pas complètement rétabli de sa chute à Liège-Bastogne-Liège.

Au micro de notre journaliste Kevin Paepen, Alaphilippe analyse sa fin de course : "C’était le scénario idéal pour moi. C'était une course dure, mon positionnement était bien en bas du Mur du Huy et bien sûr, il fallait des bonnes jambes. Je suis content, c’est un super beau retour à la compétition."

Après un début de saison miné par sa lourde chute, Alaphilippe empoche tout de même sa deuxième victoire cette année. "Ca fait du bien, je suis venu ici avec un bon état de fraicheur, une grosse envie, une grosse motivation et bien sûr des incertitudes. Gagner aujourd’hui c’est bon pour le moral et la motivation. J’espère que ça va continuer comme ça.", explique-t-il à notre micro.

Trois fois vainqueur en haut du Mur de Huy à la Flèche Wallonne, Julian Alaphilippe a récidivé au bout d'une côte qu'il connait comme sa poche. "La même saveur ? Certainement pas non, la Flèche Wallonne ça reste la Flèche Wallonne. C’est vraiment une arrivée douloureuse et je pense que je sais la gérer mais ce sont les jambes qui décident."

Quant à la question de savoir si l'objectif est de conserver son maillot de leader, le Français est assez limpide. "Bien sûr, un maillot de leader ça se respecte et je vais essayer de le conserver. On verra au jour le jour."