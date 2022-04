Julia Roberts explique pourquoi elle n’a plus fait de comédie romantique

Julia Roberts, l’actrice emblématique des comédies romantiques des années 90, "Pretty Woman" (1990), "Le mariage de mon meilleur ami" (1997), "Coup de foudre à Notting Hill" (1999) n’est plus apparue dans un film du genre depuis plus de vingt ans. Pourquoi ? Elle s’est expliquée dans une interview accordée au New York Times : "Les gens pensent souvent que je n’ai pas joué dans une comédie romantique depuis un certain temps car je n’en ai pas envie. Mais ce n’est pas délibéré. Si j’avais lu quelque chose qui me semblait avoir le niveau d’écriture de “Coup de foudre à Notting Hill” ou le niveau d’amusement qu’il y a dans “Le mariage de mon meilleur ami”, je l’aurais fait." C’est donc par manque de propositions alléchantes et non par désintérêt pour le genre que l’actrice n’a plus joué dans de ce type de films.