Julia Piaton dans "Les Petites Victoires" : Si on est sincère, on fera rire les gens !

Débordée, elle doit faire face à deux problèmes urgents : éviter que sa classe, trop peu peuplée, ne soit supprimée et les enfants recasés dans la petite ville voisine, et accueillir un élève inattendu : Emile qui, à 65 ans, veut vaincre son illettrisme.

"Les Petites Victoires", mis en scène par une réalisatrice bretonne, Mélanie Auffret, s’appuie sur des observations "sur le terrain" pour évoquer la désaffection des petits patelins dans la France profonde. Ce parfum de sincérité rend cette comédie plutôt sympathique, d’autant plus qu’il est porté par un duo attachant, Julia Piaton (fille de Charlotte de Turckheim, actrice à suivre) et le toujours impeccable Michel Blanc (visiblement très tenté par les films de terroir après le carton populaire de "Je vous trouve très beau").

Comment la jeune actrice s’est-elle préparée à ce rôle ? En visitant les petits villages bretons que connaît bien la réalisatrice, et la réalité était parfois plus surprenante que la fiction.. Plus d’explications dans son interview intégrale.