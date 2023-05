Julia Muzychenko-Greenhalgh, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2023 Chant

Julia Muzychenko-Greenhalgh, soprano, est née à Saint Petersbourg en 1994, et a la double nationalité russe et allemande.

Après avoir étudié au Conservatoire de Saint-Pétersbourg puis à la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlin dans les classes de Tamara Novichenko et Anna Samouil, Julia Muzychenko-Greenhalgh a remporté le Second Prix au Concours Montserrat Caballe à Barcelone.

En 2015, elle s’est produite au Théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg dans Cinderella de Tarnopolsky.

Ces dernières années, Julia Muzychenko-Greenhalgh a interprété les rôles de Norina (Don Pasquale), Nanetta (Falstaff) et Gilda (Rigoletto) à l’Opéra de Montpellier, ainsi que Violetta (La Traviata) au Festival Verdi de Busseto, au Théâtre royal de Parme et à l’Opéra de Tenerife, Musetta (La Bohème) et Papagena (La Flûte enchantée) au Semperoper de Dresde, Oksana (Christmas Eve de Rimski-Korsakov) à l’Opéra de Francfort, et Amina (La Sonnambula) à Clermont‑Ferrand, Metz et Reims.

(source CMIREB)

Julia Muzychenko-Greenhalgh se présentera en finale du Concours Reine Elisabeth le samedi 3 juin, et elle interprétera :

JULES MASSENET Suis-je gentille ainsi ? – Je marche sur tous les chemins – Obéissons – Profitons bien de la jeunesse (Manon) NIKOLAY RIMSKY-KORSAKOV Vielikii Tsar (Sniegourotchka (The Snow Maiden)) SERGEY RACHMANINOV Zdes' khorosho (How fair this Spot) (12 Songs op. 21) GIUSEPPE VERDI È strano – Ah, fors’è lui – Sempre libera (La Traviata)