Julia Jacklin revient avec PRE PLEASURE, un album qui sent bon l'introspection

Trois ans plus tard et forte de plusieurs années de tournées, de rencontres et d’expériences en tout genre, la voilà qui revient en force avec PRE PLEASURE, un troisième album très attendu. Composé pendant le confinement, le disque propose des morceaux à la croisée entre le rêve et le réel, et suggère une introspection sans filtre ni barrière : tandis que dans le titre “I Was Neon”, l’artiste se demande si une version d’elle-même n’a pas disparu avec le temps (“I quite like the person that I am/Am I gonna lose myself again?”), la ballade “Ignore Tenderness” la replonge dans des réflexions passées, diluées (I've been thinking back/To when things went off track/You know that's not what I wanted/Is that why I feel haunted?).