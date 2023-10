Julia captive le banc des coaches de The Voice Kids grâce à sa reprise de “Without You” de Charles

Julia est une jeune Liégeoise qui suit des cours de comédie musicale depuis 4 ans. Pour son Blind, la jeune candidate a fait le choix de reprendre le titre "Without You" de Charles de son vrai nom Charlotte Forêt, gagnante de la saison 8 de The Voice Belgique. Ce titre sorti en 2021, fait partie de l’EP " Falling While Rising ". A ce jour, " Without You " compte plus de 200.000 vues sur YouTube.

Lors de ce Blind, Julia a fait preuve de professionnalisme en mettant son stress de côté pour laisser place à sa voix captivante. Tout au long de sa prestation, Julia a installé une atmosphère unique et spéciale dans le studio de The Voice Kids.

A l’issue de son Blind, Typh Barrow et Matthew Irons ont décidé de buzzer et ainsi permettre à la jeune liégeoise de rejoindre l’aventure The Voice Kids. Après avoir fait son choix, Julia intègre l’équipe de Typh Barrow !

Revivez le Blind captivant de Julia dès maintenant sur Auvio !