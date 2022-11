"Julia au Cabaret" à découvrir sur l'Esplanade de la Citadelle de Namur dès ce 25 novembre et à Bruxelles dès le 9 décembre

C’est l’histoire de Julia qui part sur les traces du cabaret de son enfance. Elle y retrouve son insouciance, sa jeunesse, ses souvenir de spectacle et son ami imaginaire Bruce. Entre des performances hors du commun, de l’art de rue, de la danse, de la magie et du burlesque, passez un moment unique en compagnie d’une troupe merveilleuse.

Dans le rôle de Julia, la grande comédienne originaire d’Anseremme, Janine Godinas, qui a fêté ses 60 ans de carrière il y a deux ans déjà et que vous avez sans doute remarqué dans la série "La Minute Vieille". A ses côtés, Bruce Ellison, comédien et chanteur et de nombreux artistes qui émerveilleront votre soirée.

Présentations en compagnie de Samuel Chapell