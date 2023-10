Julia a 13 ans et elle vient de Liège.

Julia suit des cours de comédie musicale depuis 3 ans. Elle a décidé de se lancer dans cet univers pour le chant. Ce qu’elle aime chanter par-dessus tout, ce sont les musiques calmes et plutôt tristes. Sa voix est assez intrigante et captivante. Pour son Blind, elle s’est lancé un défi, être buzzée par Matthew Irons et Typh Barrow.