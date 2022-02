Jules Van Cleemput (Charleroi) sur le Gril : "Au Sporting, j’ai découvert une vraie famille"

Né dans une famille supportrice du Beerschot (" On allait voir tous les matches avec mon grand-père, on a pris le bus à 30 pour aller voir la finale de la Coupe au Heysel en 2005 et j’étais fan de Hernan Losada et Gustavo Colman : ça me fait mal aujourd’hui de voir que le Beerschot va peut-être descendre… mais sur le terrain, il n’y a pas d’ami et je porte le maillot de Charleroi ! "), Jules Van Cleemput a aussi rejoint un club carolo passé maître dans l’art de faire briller des joueurs méconnus… puis de bien les revendre.

" Je n’ai jamais pensé que le Sporting n’était, pour moi, qu’un tremplin vers plus haut. N’oubliez pas que quand j’ai signé ici, Charleroi était en tête du classement, donc c’était un vrai pas en avant sportif ! Je ne me projette jamais dans le futur : en football, il faut toujours vivre le moment présent. Je joue chaque match à fond sans calculer, avec juste le désir de mouiller le maillot de l’équipe qui me paie. Je suis ambitieux… mais surtout raisonnable : ça ne sert à rien de commencer à se rêver dans d’autres clubs. Avec Charleroi, on va tout faire pour jouer le Top 4 et participer aux Play-Offs 1… mais cela se fera pas à pas, match après match : d’abord Bruges, puis l’Union, etc. L’Union montre qu’avec une bonne mentalité et du travail collectif, on peut aller loin. Quand tu vois leurs vidéos et comment ils fêtent leurs victoires, ils me font penser à notre équipe de Malines quand on a gagné la D1B : on n’avait pas les meilleurs joueurs, mais on avait la meilleure bande. L’Union est l’équipe actuelle qui joue le mieux au foot et qui mérite le titre… mais avec la division des points par deux, on ne peut plus rien prédire. "