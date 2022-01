Jules et Jim, 60 ans d’amour fou

Avec cette scène, Truffaut filme ce qui deviendra la course amoureuse la plus célèbre du 7e Art. Une course qui sera à de nombreuses reprises reproduite. Car oui sans ce triangle amoureux là, sans "Jules et Jim", il n’y a pas d’autres grands classiques du Cinéma français comme "Bande à part" de Jean-Luc Godard (en 1964) où la course amoureuse se joue au Louvre, comme "César et Rosalie" de Claude Sautet (en 1972), comme "Les valseuses" de Bertrand Blier (en 1974) et comme, bien des années plus tard, "Les chansons d’amour" de Christophe Honoré (en 2007). Voilà autant de films où plus on est de fous (d’amour) plus on s’aime !