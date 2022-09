Jules-César a choisi de vivre dans sa voiture

Jules-César a choisi un mode de vie un peu particulier : il vit dans sa voiture. C’est donc le long d’une route qu’il nous ouvre les portes de son van pour nous expliquer les raisons de ce choix.

Dans sa camionnette, peu de choses : un lit pliable, quelques éléments de déco et surtout un studio d’enregistrement mobile. Car c’est bien ça la motivation première de Jules-César alias Emren Jezed : vivre chichement pour espérer, un jour, vivre de sa musique.

“Au-delà du fait que je peux enregistrer dès que j’ai une idée en sautant à l’arrière de ma voiture, cette philosophie minimaliste m’a permis de désencombrer mon esprit et d’être plus concentré.”

Un mode de vie qu’il estime être temporaire et qui lui offre une liberté de déplacement sans limite. Sur TikTok, il partage son quotidien pour rendre son choix plus compréhensible et donner des conseils à ceux qui voudraient s’en inspirer. Il partage aussi le fruit de son travail, en espérant être repéré et percer dans le milieu. “J’ai fait ce choix pour ne pas avoir à regretter de ne pas avoir essayé.”