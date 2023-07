Juillet et août, deux mois prisés par les étudiants pour passer le permis de conduire

La session des examens est en principe terminée pour les élèves et les étudiants. C'est donc relâche pour eux, sauf s'ils enchaînent avec les épreuves du permis de conduire. Car l'été est une période de l'année très demandée dans les centres d'examen.

C'est plus simple d'enchaîner les examens

À peine sortis de leurs examens, les étudiants du supérieur sont nombreux à se lancer dans l'apprentissage du code de la route. C'est le cas de Laurent. Il a suivi douze heures de cours théoriques au sein de l'auto-école Safety Driving, à Liège. "J'aurais pu prendre des cours avant, mais j'avais mes examens. Du coup j'ai attendu la fin. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est dans la continuité : j'ai étudié pour mes examens et maintenant je continue à étudier pour le permis. C'est aussi pour ça que j'ai pris mes cours après les examens, parce que c'était plus simple d'enchaîner."

On a rempli les plannings à fond parce qu'il y avait énormément de demandes

Thomas Hanson, son instructeur, ressent aussi les effets positifs de cette période prisée par les étudiants, notamment une meilleure implication de l'élève: "On les sent peut-être un peu plus apaisés par la fin d'année académique" constate-t-il. "D'autant plus qu'on donne cours, pour cette session-ci, en soirée. C'est vrai que c'est trois heures par jour en soirée de 18h à 21h, et à ce moment-là on se sent toujours mieux avec un peu de soleil, un peu moins de cours et un peu moins de pression autour pour pouvoir se consacrer à ça. Donc effectivement, pour juillet et août, on a rempli les plannings à fond parce qu'il y avait énormément de demandes."

Et pourtant, pas de hausse d'inscriptions aux cours théoriques. Pour la simple et bonne raison qu'ils sont déjà saturés depuis la reprise post-covid. Mais des sessions théoriques supplémentaires ont été ajoutées pour juillet et août. Il est donc encore possible de trouver des places durant ces vacances.