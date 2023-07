Juillet 2023 sur le point de battre le record absolu du mois le plus chaud

Le service du Changement Climatique Copernicus, qui fournit des données sur l’évolution du climat et l’Organisation météorologique mondiale avertissent : d’après les données disponibles pour les 3 premières semaines de juillet, le mois qui se termine a toutes les chances – ou plutôt, risque - d’être le plus chaud jamais observé.

Les températures ont atteint des records, avec des vagues de chaleurs en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Le record précédent était juillet 2019.

Lors des 23 premiers jours de juillet, la température de l’air à la surface du globe a atteint le record de 16,95 °C. C’est plus que les 16,63 °C enregistrés durant le mois de juillet 2019, qui représentait le mois de juillet le plus chaud, et d’ailleurs, le mois le plus chaud tout court. A ce stade, il est presque certain que le juillet 2023 sera donc le mois le plus chaud à tous points de vue.