Juillet 2023, le mois record des températures dans l’air et sur la mer

La température moyenne mondiale mesurée au mois de juillet 2023 a été la plus chaude, jamais enregistré pour un mois annonce ce mardi le service Copernicus sur le changement climatique, un centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme financé par l’Union européenne.

Le mois a été 0,72°C plus chaud que la moyenne 1991-2020 pour juillet, et 0,33°C plus chaud que le mois le plus chaud précédent, juillet 2019. Les experts estiment que la température observée en juillet 2023 est 1,5°C plus chaude que la moyenne 1850-1900.

Ces records mondiaux s’expliquent par des vagues de chaleur observées dans de nombreuses régions d’Europe, comme sur le pourtour méditerranéen. Mais ailleurs, des températures nettement supérieures à la moyenne ont été relevées dans plusieurs pays d’Amérique du Sud et dans une grande partie de l’Antarctique.