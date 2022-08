Juillet 2022 : chaud, ensoleillé et surtout extrêmement sec

La normale climatique d’ensoleillement pour juillet s’élève à 199 heures et 16 minutes et cette année, le soleil a brillé beaucoup plus généreusement, jusqu’à 276 heures et 34 minutes. Nous sommes ce mois-ci, donc largement au-dessus de la normale mais ce n’est pas un record, en 2006, année record, Uccle avait enregistré 314 heures et 7 minutes !