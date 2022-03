JUICY : “Le mélange entre prods électroniques et instruments acoustiques est devenu le fil rouge de l’album”

Force est de constater la complicité qui émane de ce duo. Définies comme "une entité mutante à deux têtes”, Sasha et Julie se complètent, partagent un même sens de l’humour et sont toutes les deux des musiciennes hors pair. “On écrit tout à deux. Julie peut commencer le début d’un morceau et je termine la fin, elle peut faire toute la musique puis je rajoute ma touche. Il y a mille formules possibles mais on fait tout ensemble. On part souvent – enfin tout le temps – en résidence, on s’exclue de nos quotidiens pour écrire,” explique Sasha. Signées depuis quelques mois sur le label bruxellois Capitane Records, les deux chanteuses et musiciennes ont pu s’entourer d’une équipe à l’écoute, qui ne cherche pas à les catégoriser. “Quand tu tiens un projet de façon indépendante, il y a des moments ou t’as plus les épaules pour y croire encore. Cette industrie n’est pas évidente, surtout quand on fait ce qu’on fait : on n’est pas complètement dans du mainstream mais on fait quand même de la pop. Chez Capitane Records, c’est vraiment de l’entraide : on apprend tous ensemble, c’est hyper fluide. On a choisi la bonne équipe et on a attendu le bon moment,” raconte Sasha.