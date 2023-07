Jugée en Suède, Greta Thunberg échappe à une peine de prison

Pour son premier procès, la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg a échappé à une peine de prison et écopé d'une amende lundi en Suède pour refus d'obtempérer lors d'une action de blocage mi-juin.

Le 19 juin, la jeune Suédoise avait, avec d'autres militants, bloqué les accès du port de cette ville du sud de la Suède afin de protester contre l'usage de combustibles fossiles et refusé d'obéir aux injonctions de la police. "Il est vrai que je me trouvais à cet endroit ce jour-là et que j'ai reçu un ordre que je n'ai pas écouté, mais je tiens à nier" tout délit, a plaidé devant le tribunal Greta Thunberg, selon un photographe de l'AFP sur place.

Elle a expliqué avoir agi "par nécessité" face à l'urgence climatique. En théorie passible de six mois de prison (une peine rarement prononcée dans ce genre d'affaires), l'activiste a été condamnée à payer une amende de 1.500 couronnes (130 euros) et 1.000 couronnes d'indemnités.

Lors de son interrogatoire avec la police, Greta Thunberg a opposé un laconique "aucun commentaire" aux questions posées par l'enquêteur, selon le rapport d'enquête préliminaire dont l'AFP a obtenu une copie.

Un vendredi d'août 2018, la militante, 15 ans à l'époque et totalement inconnue, s'était assise une première fois devant le Parlement suédois avec sa pancarte "Grève de l'école pour le climat". En quelques mois, de Berlin à Sydney, de San Francisco à Johannesburg, la jeunesse lui emboîte le pas et le mouvement "Fridays for Future" naît. Au-delà de ses manifestations pour le climat, Greta Thunberg attaque régulièrement les responsables politiques et les gouvernements pour leur inaction en matière climatique.