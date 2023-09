Jugé aux assises pour meurtre, le rappeur français MHD nie toute implication

Dix-huit ans de prison ont été requis jeudi contre le rappeur français MHD, jugé devant la cour d’assises de Paris pour le meurtre en 2018 d’un jeune homme, lynché dans le cadre d’un règlement de comptes entre bandes rivales dans la capitale française.

Inventeur autoproclamé de l'"afro-trap", adulé en France et à l’étranger, le rappeur de 29 ans, Mohamed Sylla de son vrai nom, a vu sa carrière météorique freinée par un an et demi de détention provisoire pour son implication présumée dans ce meurtre. Remis en liberté sous contrôle judiciaire à l’été 2020, il a comparu libre au procès. Le jeune rappeur soutient qu'il n'était pas présent au moment des faits.

Jeudi, l’avocat général a également requis de 13 à 20 ans de réclusion criminelle pour six autres coaccusés, dont l’un est en fuite et donc jugé par défaut. Il a par ailleurs demandé l’acquittement pour deux derniers hommes.

Le verdict est attendu dans les prochains jours.

MHD est toujours suivi par 2,6 millions de personnes sur Instagram, écouté par près de quatre millions de fans par mois sur Spotify (plateforme reine de streaming musical) et ses clips dépassent le milliard de vues cumulées.