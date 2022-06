"Judy" : un biopic bouleversant avec Renée Zellweger

Renée Zellweger incarne brillamment la légendaire Judy Garland dans un biopic signé Rupert Goold. Inspiré de la comédie musicale End of the Rainbow, le film Judy revient sur l'année 1968 lorsque l'actrice quitte les États-Unis pour donner une série de concerts à Londres. À voir dans la Séance VIP du lundi 20 juin à 20h35 sur La Une.

Enfant de la balle, Judy Garland entre dans la légende à l’âge de 17 ans avec le rôle de Dorothy dans Le Magicien d’Oz et son inoubliable interprétation de la chanson Over the Rainbow. 40 ans plus tard, alors qu’elle se produit sur la scène du club The Talk of the Town à Londres, la reine incontestée de la comédie musicale n’est plus que l’ombre d’elle-même.

Entre ces deux époques, il y aura eu une carrière en dent de scie et une vie personnelle semée de blessures intimes et de déconvenues…