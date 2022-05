Judy Henske, figure emblématique de la scène folk, est décédée

Judy Henske, figure charismatique et emblématique de la scène folk américaine des années 60, est décédée à 85 ans.

Son mari et collaborateur, le claviériste Craig Doerge, a confirmé qu’elle avait succombé à une longue maladie le 27 avril à Los Angeles (selon Variety).

Surnommée la " Reine des Beatniks " par le producteur Jack Nitzsche, les prestations live de Judy Henske combinaient des compositions et des classiques, mêlant folk, blues, mélodies et jazz. Sa présence scénique était aussi sarcastique et notable et a servi d’inspiration au personnage principal d’Annie Hall, réalisé par Woody Allen, qui avait partagé la scène avec elle dans les années 60.

Son titre le plus connu date de 1963 et s’intitule " High Flying Bird ", référence dans le monde du folk rock, repris notamment par Jefferson Airplane, et source d’inspiration pour le groupe de Noel Gallagher, période post-Oasis (Noel Gallagher's High Flyin Birds").